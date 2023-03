Líder Benfica tenta recolocar em oito pontos a vantagem para o FC Porto

Adversário dos encarnados, deste domingo, perdeu cinco dos últimos seis jogos.

O Benfica procura este domingo recolocar em oito pontos a vantagem na liderança da I Liga portuguesa de futebol sobre o perseguidor FC Porto, na visita ao estádio do 'aflito' Marítimo, em jogo da 24.ª jornada.

O campeão nacional colocou a pressão possível sobre o rival lisboeta, ao vencer na sexta-feira por tangencial 3-2 na receção ao Estoril Praia, no encontro de abertura da ronda, reduzindo de oito para cinco pontos o atraso para a liderança da prova.

O Benfica, que deverá ter perdido até ao fim da época o avançado Gonçalo Guedes, devido a uma lesão no joelho esquerdo, pode conquistar na Madeira a oitava vitória seguida no campeonato, melhorando o máximo de sete triunfos consecutivos que estabeleceu no arranque da temporada.

Para bater o 16.º e antepenúltimo posicionado, que perdeu cinco dos últimos seis jogos e foi goleado em Lisboa por 5-0, na primeira volta, o Benfica conta com os dois melhores marcadores da prova, o avançado Gonçalo Ramos, com 15 golos, e o médio João Mário, com 14.

O Sporting, quarto classificado, a oito pontos do Sporting de Braga, terceiro, recebe pouco depois o Boavista, oitavo, pelo qual foi derrotado por 2-1 na primeira volta, em 'trânsito' para Londres, onde defrontará o Arsenal na quinta-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, após ter empatado 2-2 em Alvalade.

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 mar:

FC Porto - Estoril Praia, 3-2

- Sábado, 11 mar:

Paços de Ferreira - Santa Clara, 1-0

Desportivo de Chaves - Portimonense, 2-0

Vitória de Guimarães - Arouca, 0-2

Vizela - Sporting de Braga, 0-4

- Domingo, 12 mar:

Rio Ave - Gil Vicente, 15h30

Marítimo - Benfica, 18h00

Sporting - Boavista, 20h30

- Segunda-feira, 13 mar:

Famalicão - Casa Pia, 20h15