EUA alertam para "um exército" do Daesh em prisões na Síria e no Iraque

O chefe do Comando Central (CENTCOM) dos Estados Unidos disse acreditar que existe "um exército do [grupo extremista] Estado Islâmico" nas prisões da Síria e do Iraque, no final de uma visita a centros de detenção.

"Ao visitar centros de detenção, vi a ameaça representada por este grupo de combatentes do Estado Islâmico [EI] detidos. Entre os detidos na Síria e no Iraque, este é um verdadeiro 'exército do Estado Islâmico detido'. Se fosse libertado, este grupo representaria uma grande ameaça a nível regional e não só", disse o general Michael Kurilla, em comunicado.

Kurilla disse ter visitado o centro de detenção sírio em Hasaka, onde estão detidos mais de cinco mil elementos do Daesh.