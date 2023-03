Regressam à Terra quatro astronautas da Estação Espacial Internacional

Retorno foi adiado devido a condições metereológicas defavoráveis.

Os quatro astronautas, que passaram cinco meses na Estação Espacial Internacional (EEI), regressaram no sábado à Terra a bordo da nave Endurance da empresa SpaceX, anunciou a NASA.

"Endurance caiu às 21h02 (2h02 deste domingo em Lisboa) nas águas do golfo do México, perto de Tampa, ao largo da costa da Florida" (sudeste), disse a Administração da Aeronáutica e do Espaço (NASA) dos Estados Unidos.

A nave espacial da SpaceX deixou a EEI às 2h20 (7h20 de sábado em Lisboa), depois de o regresso ter sido adiado pela NASA, na quarta-feira e na quinta-feira, devido a condições meteorológicas desfavoráveis.