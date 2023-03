Irão detém mais de cem suspeitos por envenamentos de alunas

Detidos queriam "provocar medo na população" para criar ceticismo em relação ao sistema islâmico.

O Irão deteve mais de 100 pessoas suspeitas no envenenamento de milhares de alunas de escolas femininas , em ataques que as autoridades atribuíram a "inimigos do país".

"Mais de 100 pessoas foram detidas por responsabilidade nos recentes incidentes nas escolas", disse o Ministério do Interior, numa declaração divulgada no sábado à noite.

O Ministério disse que alguns dos detidos "tinham motivos hostis e criar medo entre a população e os estudantes, e levar ao encerramento de escolas" para criar ceticismo em relação ao sistema islâmico.