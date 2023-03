Primeira-ministra italiana e ministro Matteo Salvini falham enterro de vítimas de naufrágio para cantar em karaoke

Giorgia Meloni e Salvini foram filmados a cantar música sobre mulher que morre afogada.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o ministro italiano das Infraestruturas e Transportes, Matteo Salvini, foram filmados a cantar juntos, na sexta-feira, num karaoke, ao mesmo tempo que iam a enterrar vítimas do naufrágio que provocou mais de 60 mortos na costa italiana.

O momento ocorreu na festa de 50 anos de Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga.

No vídeo, captado por um jornalista convidado para a festa, os dois aparecem a cantar "La Canzone di Marinela" - uma música que fala de uma mulher que morre afogada.

Meloni e Salvini a cantar

A oposição mostrou o desagrado com o comportamento dos políticos. A líder do Partido Democrático, Simona Malpezzi, criticou a postura de Meloni e Salvini.

"Não prestaram homenagem aos mortos. Mudaram os compromissos instituicionais para ir cantar. Desumanidade, cinismo, improviso, crueldade", atirou a líder da oposição.

Também o presidente da Câmara de Bolonha, onde se realizou o funeral das vítimas, não se mostrou indiferente à atitude dos líderes italianos.

"Foi um dia muito doloroso para nós. Enterramos caixões, inclusive uma menina. Fiquei impressionado com as imagens que vi do karaoke", afirmou.

O naufrágio de 26 de fevereiro, na costa italiana, matou 61 pessoas, das mais de 140 que vinham na embarcação.