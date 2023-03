Pelo menos oito mortos em naufrágio na costa da Califórnia

Oito pessoas morreram num naufrágio de dois barcos de pesca numa praia na Califórnia, nos Estados Unidos da América. O alerta para o acidente marítimo foi dado cerca das 23h30 (horas locais) de sábado.Segundo a agência Reuters, tudo indica que os dois barcos estivessem envolvidos numa operação de tráfico de migrantes. A polícia não conseguiu descobrir a nacionalidade das vítimas, mas todos os corpos encontrados são de adultos.Os operacionais de resgate não puderem aceder imediatamente à costa da Black's Beach devido à maré alta e às condições atmosféricas adversas. Quando chegaram depararam-se com as embarcações viradas numa área com mais de 360 metros de profundidade.As autoridades não afasta a possibilidade de existirem mais vítimas e as operações de resgate ainda estão em curso.Os corpos encontrados foram transferidos para o Centro Médico do Condado de San Diego."Esta é uma das piores tragédias de tráfico que me ocorre na Califórnia, certamente aqui na cidade de San Diego", disse um dos operacionais.