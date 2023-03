Portugal apura-se para o Euro2024 de andebol

Trata-se da terceira presença consecutiva, e a oitava no total, no Campeonato da Europa.

A seleção portuguesa de andebol qualificou-se este domingo para o Euro2024, garantindo a terceira presença consecutiva, e a oitava no total, no Campeonato da Europa graças ao triunfo por 32-27 frente à Macedónia do Norte.

Em Matosinhos, Portugal, que chegou ao intervalo do jogo da quarta ronda do Grupo 1 de qualificação para o Europeu a vencer por 15-11, garantiu já a primeira posição no agrupamento, que lidera com oito pontos, mais quatro do que macedónios e turcos, respetivamente segundos e terceiros, com duas rondas por disputar.

O apuramento para o Euro2024, a decorrer na Alemanha, insere-se num ciclo ímpar do andebol português, liderado pelo selecionador Paulo Jorge Pereira, que inclui a qualificação sucessiva para os Europeus de 2020, 2022 e 2024, Mundiais de 2021 e 2023 e ainda a inédita presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 (em 2021).