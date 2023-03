Homem morre após cair de carro em ravina com 80 metros de altura em Coimbra

Alerta foi dado às 17h54.

Um homem, de 74 anos, morreu este domingo depois do carro em que seguia se ter despistado e caído numa ravina com cerca de 80 metros de altura em Coimbra. O corpo foi projetado para fora da viatura e óbito foi declarado no local.O alerta para o acidente foi dado às 17h54.No local estiveram 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, a Cruz Vermelha, INEM e PSP.