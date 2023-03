Homem processa amigas da ex-mulher que a ajudaram a fazer um aborto nos EUA

Marcus Silva pede um milhão de dólares a cada uma pela "morte injusta".

Um homem norte-americano processou, esta quinta-feira, três amigas da ex-mulher por, alegadamente, a terem ajudado a fazer um aborto no verão do ano passado no estado do Texas nos EUA. Marcus Silva acusa as visadas de terem culpa numa "morte injusta" e pede agora milhão de dólares (cerca de 940 mil euros) a cada uma, avança a agência Reuters.Desde junho de 2022, vários estados dos EUA tornaram novamente ilegal a interrupção voluntária da gravidez, incluindo o Texas, onde é igualmente ilegal incentivar ou ajudar uma mulher neste âmbito."Noyola, Carpenter e Garcia sabiam que estavam a ajudar ou a incentivar um aborto, o que é um ato ilícito e um ato criminoso de homicídio, ao abrigo da lei do Texas", argumentou o processo judicial.De realçar que apesar de Brittni, ex-mulher de Marcus Silva, ter abortado, está isenta de responsabilidade criminal ou civil nos termos da lei estatal.Brittni Silva divorciou-se de Marcus em fevereiro de 2022. Algumas mensagens entre a mulher e as amigas, provam que estas discutiram sobre uma possível interrupção da gravidez. Nas conversas, Noyola e Carpenter disponibilizaram alguns links através dos quais poderia ter acesso aos respetivos comprimidos. Terá sido, segundo Marcus, na casa de Garcia que as pílulas abortivas foram entregues.A audiência relativa ao caso foi agora marcada para 8 de junho.