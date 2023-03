Idoso diz ser rapaz de 19 anos e seduz adolescente

Homem pediu fotos de menor de 15 anos sem roupa, depois ameaçou que mostrava tudo aos seus pais e que difundia as imagens na escola que a menina frequentava.

Dizia ter 19 anos, afirmava que se chamava Carlos e que residia em Pombal. Em maio de 2016 iniciou conversas através de mensagens com uma menor de 15 anos e criou com ela uma relação de confiança e empatia. Aliciou a vítima para manterem relações sexuais. Para dar mais credibilidade à história chegou a enviar-lhe fotos de um rapaz desnudo, pedindo-lhe imagens semelhantes, ao que a menor acedeu por várias vezes. Só que quem enviava as mensagens era um idoso de 79 anos que acabou desmascarado pouco tempo depois. Foi agora condenado no Tribunal de Aveiro a quatro anos de prisão, com pena suspensa, por dois crimes de pornografia de menores.





