Utente ferido nos genitais em luta com funcionária de lar

Antiga trabalhadora assistiu a tudo e conta que o objetivo da colega era travar a fúria do doente. Porém, garante que há mais irregularidades graves.

Um idoso do Lar Residencial Sol, em S. Pedro de France, Viseu, sofreu ferimentos graves na zona dos genitais provocados por uma funcionária da instituição, na sequência de um confronto entre ambos. O caso aconteceu há um mês e é agora denunciado aopor uma antiga funcionária, que pede para não ser identificada.Saiba mais no site do Correio da Manhã