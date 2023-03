“Gritei com força ao ver o rapaz cheio de sangue”: Dona de restaurante salva homem atacado com catana

Os gritos da proprietária de um restaurante em Sangardão, Condeixa-a-Nova, travaram um ataque com uma catana de que foi vítima um homem, de 44 anos, que ficou ferido com gravidade. Paulo Cordeiro, que assistiu à agressão na noite de sexta-feira, não tem dúvidas de que “foi ela que lhe salvou a vida”.Saiba mais no site do Correio da Manhã