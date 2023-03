Jornalista Marta Louro homenageada

Jovem morreu num acidente de viação, em Lisboa, no dia 27 de abril de 2022.

A memória da jornalista Marta Louro foi este domingo evocada no quartel dos Bombeiros Voluntários de Colares, em Sintra, que homenagearam a jovem.



A jornalista da CMTV, que morreu num acidente de viação, em Lisboa, no dia 27 de abril de 2022, também chegou a ser bombeira e era muito ligada às causas sociais. Este domingo, uma ambulância de transporte de doentes não urgentes foi batizada com o seu nome, um veículo que vai contribuir para a ‘Obra de Marta’, uma iniciativa de apoio aos idosos mais isolados e carenciados do concelho de Sintra.