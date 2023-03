GNR apreende máquinas de jogo ilegal na Maia

Proprietário do espaço e mulher que se encontrava a jogar foram constituídos arguidos.

A GNR apreendeu, esta segunda-feira, duas máquinas de jogo ilegal, na Maia, e constituiu arguidos um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 70.No âmbito de uma ação de fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas, os militares detetaram as duas máquinas, as quais foram, de imediato, apreendidas.No decurso da diligência, diz a GNR em comunicado, o proprietário e explorador do espaço foi constituído arguido e também uma mulher que se encontrava a jogar.Foram ainda apreendidos 67 euros em dinheiro. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Maia.