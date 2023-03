Mais de 11 mil litros de azeite e óleo apreendidos no concelho de Penela pela ASAE

Foi instaurado o processo de contraordenação por falta, inexatidão ou deficiência das menções obrigatórias de rotulagem.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 11 mil litros de azeite e óleo alimentar no concelho de Penela, distrito de Coimbra.

Num comunicado, a ASAE informou ter realizado, "através da Brigada Especializada de Práticas Fraudulentas da Unidade Regional do Centro -- Unidade Operacional de Coimbra, uma operação de fiscalização direcionada ao combate a ilícitos criminais contra a saúde pública num estabelecimento de comércio por grosso de produtos alimentares, localizado no distrito de Coimbra".

"Como resultado da ação, foram detetados milhares de embalagens de óleo alimentar e de azeite, azeite virgem e azeite virgem extra que se encontravam prontas para serem introduzidas no circuito comercial, cuja rotulagem omitia e/ou tinha ilegíveis menções obrigatórias, tais como o lote, a data de durabilidade mínima e o endereço completo do operador responsável pela colocação do produto no mercado".

A ASAE referiu que "foi instaurado o respetivo processo de contraordenação por falta, inexatidão ou deficiência das menções obrigatórias de rotulagem, tendo sido apreendidas 1215 embalagens de óleo alimentar e 1134 embalagens de azeite, a que correspondem 11392 litros de produto", num valor superior a 40 mil euros.

Fonte da ASAE disse à agência Lusa que a fiscalização foi efetuada no final da semana passada, no concelho de Penela.

A ASAE garantiu ainda que, "dada a importância que a fileira do azeite representa para a economia nacional, continuará a desenvolver ações de fiscalização na área dos azeites, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores".