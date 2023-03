Homem prende telemóvel a drone para conseguir ter rede e pedir socorro

Carro de Ryan ficou preso na neve numa estrada montanhosa a quase 50 quilómetros da cidade mais próxima.

Casey Ryan e um amigo ficaram presos na neve numa zona montanhosa a quase 50 quilómetros de distância da cidade mais próxima, em Oregon, EUA.





"Eu disse: 'Precisamos de usar a nossa inteligência'", contou Ryan em entrevista ao The Washington Post. Os dois amigos decidiram prender um telemóvel a um drone e tentar voar suficientemente alto até que o aparelho conseguisse enviar uma mensagem de socorro. "Faço buscas e salvamentos desde 2007. Esta foi de longe a maneira mais original que já vi alguém pedir ajuda", disse Jason Bowman, coordenador de busca e salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Lane.

O veículo ficou preso na neve e não tinha serviço de telemóvel para pedir ajuda. Além disso, a família estava fora do país e ninguém sabia para onde Casey tinha ido.Segundo as autoridades, aquando do resgate de Ryan, outro motorista que também tinha ficado encalhado na neve durante vários dias foi localizado e resgatado.