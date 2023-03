Menina de três anos mata acidentalmente a tiro irmã de quatro

Criança encontrou a arma num dos quartos da casa quando as duas se encontravam sozinhas naquela divisão.

Uma menina, de três anos, matou acidentalmente a irmã, de quatro, no domingo, ao disparar uma arma, em Houston, no estado norte-americano do Texas.De acordo com a Fox News, as crianças estavam sozinhas num dos quartos da casa onde viviam, quando a tragédia aconteceu pouco antes das 20 horas, avançou o Xerife do Condado de Harris, Ed Gonzalez, em conferência de imprensa.Cinco adultos, entre os quais estavam os pais das meninas, encontravam-se também no apartamento. Segundo a Fox News, um dos pais acreditava que o outro se encontrava a vigiar as meninas.Sozinhas naquela divisão da casa, a criança, de três anos, encontrou uma pistola carregada e atingiu a irmã. Os familiares ouviram o tiro e correram para o quarto. Quando lá chegaram, recolheram a arma e chamaram as autoridades.O óbito foi declarado no local. O crime que se encontra a ser investigado.