Gestora francesa fica na TAP até final do mês de março

Christine Ourmières-Widener deverá ficar na TAP até ao final deste mês. Neste momento, segundo apurou o CM, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), que detém 99% das ações do Estado na TAP, está a preparar os argumentos jurídicos para proceder ao despedimento formal, por justa causa, da gestora francesa da presidência executiva da TAP.Saiba mais no site do Correio da Manhã