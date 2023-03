14 europeus em risco de vida após tratamento para emagrecer numa clínica na Turquia

Catorze cidadãos europeus (12 da Alemanha, uma da Suíça e outra da Áustria) foram diagnosticados com botulismo após terem sido submetidos a tratamentos para emagrecer numa clínica em Istambul, Turquia, em fevereiro. A informação foi divulgada pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças, que apelou aos países para aumentarem a vigilância de casos suspeitos.Saiba mais no site do Correio da Manhã