Homem dado como desaparecido encontrado morto num poço em Trancoso

Um homem de 73 anos que foi dado como desaparecido na segunda-feira em Cótimos, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, foi encontrado morto no interior de um poço, disse esta terça-feira a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, explicou esta terça-feira à agência Lusa que o corpo do homem foi encontrado no fundo de um poço, num local onde procedia a trabalhos de limpeza de terrenos com uma motorroçadora.

O alerta para o desaparecimento foi dado ao final da tarde de segunda-feira, com a indicação de que um homem podia ter caído a um poço.