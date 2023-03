Prisão preventiva para camionista suspeito de tentar matar colega em Condeixa-a-Nova

Factos ocorreram num pequeno restaurante na localidade de Sangardão.

Um camionista de 54 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de tentar matar, com recurso a um serrote de poda, um colega de profissão, em Condeixa-a-Nova, na sexta-feira, afirmou esta terça-feira a PJ.

Os factos ocorreram num pequeno restaurante na localidade de Sangardão, concelho de Condeixa-a-Nova, por volta das 19h30 de sexta-feira, após uma altercação entre o suspeito e o ofendido, de 44 anos, revelou à agência Lusa fonte da Diretoria do Centro da PJ.

"Cruzaram-se no estabelecimento comercial e o detido agrediu o ofendido, primeiro com um murro na face, e depois foi buscar um serrote de poda e agrediu o ofendido na cabeça, no pescoço e nos braços", contou.