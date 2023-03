Andrew Tate perde recurso para ser libertado de prisão da Roménia

Influencer foi detido em dezembro do ano passado por suspeitas de violação e tráfico humano.

O recurso de Andrew Tate contra o prolongamento de 30 dias da pena de prisão que está a cumprir foi, esta terça-feira, recusado pelo tribunal de Bucareste. O influencer foi detido em dezembro do ano passado por suspeitas de violação e tráfico humano.

De acordo com a Sky News, o porta-voz de Tate comunicou a "desilusão" com a decisão e garantiu que vai recorrer nas próximas 48 horas.

O antigo kickboxer foi detido a 29 de dezembro ao lado do irmão no âmbito de uma investigação policial. As autoridades romenas suspeitam que ambos estejam envolvidos num esquema de crime organizado. A polícia romena identificou seis mulheres que terão sido exploradas sexualmente e obrigadas a participar em conteúdos pornográficos.

Tate, de 36 anos, ganhou notoriedade pelos seus comentários misóginos e discursos de ódio. Foi inicialmente detido em dezembro, acusado de fazer parte de um grupo de crime organizado.