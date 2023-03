Marrocos junta-se à candidatura ibérica para organizar Mundial 2030

Confirmação foi dada por Chakib Benmoussa, representante do Rei marroquino.

Está confirmado. Marrocos vai integrar a candidatura ibérica à organização do Mundial'2030. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo ministro Chakib Benmoussa, enquanto lia uma mensagem do rei Mohammed VI, durante o Congresso da FIFA, que por estes dias se realiza no Ruanda."Esta candidatura conjunta, que é algo sem precedentes na história do futebol, irá juntar África e a Europa, o norte e o sul do Mediterrâneo, mas também os mundos africano, árabe e euro-mediterrâneo. Irá também mostrar o que de melhor há em nós: com uma combinação de genialidade, criatividade, experiência e meios", disse Benmoussa, ao ler a mensagem do rei Mohammed VI.Caso esta candidatura seja a escolhida, o Mundial'2030 entrará para a história como o primeiro com organização intercontinental. Curiosamente, há uma outra candidatura em marcha com a mesma possibilidade, juntando Grécia, Egito e Arábia Saudita - no caso são 3 continentes. A única que junta apenas países da mesma confederação é mesmo a sul-americana, com Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai.