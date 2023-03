Militares que recusaram missão da Marinha arriscam até 5 anos presos por crime de insubordinação

Avaliação às avarias do ‘Mondego’ deverá ser decisiva para futuro dos 13 militares.

A inspeção que a equipa multidisciplinar da Marinha está a realizar, desde esta terça-feira, ao ‘Mondego’ deverá traçar o futuro dos 13 militares (4 sargentos e 9 praças) que arriscam até 5 anos de prisão por insubordinação, após sábado à noite se terem recusado a largar do Funchal, na missão de acompanhamento de um navio da armada russa, justificando com "limitações técnicas graves, que comprometem a segurança do pessoal e do material" do navio patrulha. Os avaliadores vão verificar se as avarias do ‘Mondego’ justificam a nega dos marinheiros que, assume a Armada, "recusaram cumprir" a missão, "não cumpriram com os deveres militares e usurparam funções".Saiba mais no site do Correio da Manhã