D. José Ornelas deixa em abril liderança dos bispos

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, deve deixar em abril a presidência da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Ao que oapurou, o prelado tem manifestado "grande tristeza" com o facto de, nos últimos meses, estar a ser constantemente associado ao encobrimento de casos de abusos quando ocupava as funções de provincial dos dehonianos.