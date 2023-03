74% das famílias portuguesas com dificuldades financeiras

A maioria das famílias está a viver com dificuldades. Segundo o barómetro anual da Deco Proteste que será apresentado esta quarta-feira, dia do Consumidor, 74% das famílias portuguesas têm problemas para pagar mensalmente as suas contas, e 8% estão já em situação crítica. A capacidade financeira para enfrentar as despesas mensais atingiu o valor mais baixo desde há cinco anos.Saiba mais no site do Correio da Manhã