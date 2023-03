Ataque à bomba causa pelo menos dois mortos e oito feridos no Paquistão

Ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Bilawal Bhutto Zardari, descreveu o incidente como um ato terrorista.

Pelo menos duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas na terça-feira, na sequência de um ataque à bomba no distrito de Juzdar, na província do Baluchistão, no oeste do Paquistão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Bilawal Bhutto Zardari, descreveu o incidente como um ato terrorista e especificou que a bomba foi colocada num veículo e detonada através de um dispositivo remoto.

De acordo com o jornal paquistanês 'Dawn', Zardari garantiu que o Paquistão pretende erradicar o terrorismo, acrescentando que "aqueles que atacam civis inocentes não têm nada a ver com religião e nem podem ser chamados de humanos".