Detidos em Portugal oito membros de organização criminosa internacional

Organização criminosa é suspeita da prática dos crimes de Burla Qualificada, Fraude Fiscal, Falsidade Informática, Acesso Ilegítimo e Branqueamento.

A PJ deteve, na terça-feira, no norte do País, oito homens suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa transnacional responsável por um número ainda indeterminado de Burlas Informáticas perpetradas em diversos países europeus.De acordo com um comunicado da PJ, esta organização criminosa é suspeita da prática dos crimes de Burla Qualificada, Fraude Fiscal, Falsidade Informática, Acesso Ilegítimo e Branqueamento, recorrendo ao método Business Email Compromise (BEC). Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 27 e os 50 anos.

Em Portugal, esta organização criou um circuito financeiro "capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens dos crimes referidos, sendo-lhe atribuídos por ora, movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território Nacional", diz o comunicado.

Ao cumprirem oito mandados de detenção e trinta e quatro buscas domiciliárias e não domiciliárias, os agentes apreenderam diversa documentação com especial relevância para a prova dos factos, material informático, cartões bancários e terminais de pagamento automático (TPA) móveis. No mesmo inquérito já se encontravam apreendidos cerca de dois milhões de euros.As diligências policiais aconteceram nos concelhos do Porto, Ovar, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Nova de Gaia, Maia, Paredes, Gondomar, Azeitão, Seixal, Viana do Castelo e envolveram cerca de 76 Inspetores da Polícia Judiciária, 10 Especialistas de Polícia Cientifica e 2 Seguranças da Polícia Judiciária.Os oito homens vão esta quarta-feira ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.