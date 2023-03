Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica e posse de arma proibida

Homem vai ficar internado num hospital psiquiátrico.

Um homem de 52 anos ficou em prisão preventiva, "na forma de internamento em hospital psiquiátrico", por ser suspeito de violência doméstica e posse de arma proibida, em São Jorge, nos Açores, revelou esta quarta-feira a PSP.

De acordo com um comunicado de imprensa do Comando Regional da PSP, a detenção do homem ocorreu após "uma denúncia de violência doméstica".

Na sequência da denúncia, os policias da Brigada de Investigação Criminal, da Esquadra de Velas e da Célula de Policia Técnica da Esquadra da Calheta, desenvolveram "um conjunto de diligências que culminaram na detenção do suspeito e apreensão de uma arma de fogo", que não estava registada.

O homem também "não possuía licença de uso e porte", indica a PSP.

O detido foi presente a primeiro interrogatório Judicial, tendo sido aplicada "a medida mais gravosa, a de prisão preventiva, na forma de internamento preventivo em hospital psiquiátrico", informa ainda a PSP.