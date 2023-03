Avô que matou neta em Vialonga internado no hospital com ferimentos no pescoço e pulsos

Homem tentou matar-se depois de assassinar a neta de sete anos à facada.

O avô, de 69 anos, que matou a neta à facada em Vialonga continua internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Apesar de já não correr perigo de vida, o homicida encontra-se em estado grave, com ferimentos no pescoço e nos pulsos.O homem tentou pôr termo à vida depois de assassinar a neta Lara de sete anos.Antes de cometer o crime, o homem escreveu dois bilhetes onde explicou os motivos para o assassinato de Lara de sete anos. O corte da pensão pela segurança social e o quadro depressivo em que o homem se encontrava, terão estado na origem do ato.