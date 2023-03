"Os homens sentem-se intimidados": Tiktoker diz ser "demasiado sexy" para arranjar namorado

Hope Schwing, de 24 anos, admite nunca ter tido uma relação séria.

Uma influenciadora digital ficou viral nas redes sociais depois de afirmar que é "demasiado sexy" para arranjar um namorado, uma vez que os homens ficam "extremamente intimidados" pela sua aparência. Hope Schwing, de 24 anos, admite nunca ter tido uma relação séria.A jovem, que se autointitula "solteira crónica", disse ser independente e não sentir urgência em assentar mas, num vídeo publicado no TikTok, culpa a sua aparência pela falta de sorte no amor."Ninguém fala sobre o quão difícil é ser-se tão bonita que é impossível arranjar um namorado, porque todos os homens se sentem extremamente intimidados e assustados", refere a jovem no vídeo partilhado na rede social. "Ser incrivelmente sexy é uma maldição, honestamente", acrescenta.O vídeo da jovem, natural de Los Angeles, Califórnia, nos EUA, conta com mais de 3,7 milhões de visualizações e mais de 474 mil gostos.