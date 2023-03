Homem de 41 anos desaparecido em Pinhel apagou redes sociais

Reparo foi feito pelos amigos.

Bruno Monteiro, o homem de 41 anos que está desaparecido desde segunda-feira, no concelho de Pinhel, na Guarda, apagou as contas das redes sociais. O reparo foi feito pelos amigos que o seguiam.A mãe terá sido uma das últimas pessoas a ver o filho. "Ele foi ao café e eu fui à minha vida. Esteve lá pouco tempo. Depois ele saiu e para onde foi, não sei. Eu às 11h30 é que dei falta que não tinha chave na porta, tinha ali o carro e não o vi", disse a mãe aoBruno Monteiro levou consigo o telemóvel, mas não atende as chamadas. O carro permanece à porta de casa e segundo os vizinhos, o homem não ia a lado algum sem ele.As buscas continuam, com mais de 30 militares de várias valências, populares e bombeiros.Pela aldeia, multiplicam-se as teorias sobre o desaparecimento do homem, nomeadamente que se tenha ausentado do lugar onde vivia e tenha viajado para o estrangeiro.