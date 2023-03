‘Mondego’ deixa navio sabotador russo passar a 30 quilometros da Madeira

O ‘Akademik Tryoshnikov’ é apresentado como um quebra-gelo de investigação científica. Mas osabe que a NATO tem-no como um dos navios com que a Rússia faz sabotagem aos gasodutos e espionagem aos cabos submarinos que levam 97% da Internet e 10 mil biliões de €/dia em transações financeiras - mais um elemento da guerra híbrida da Rússia.Saiba mais no site do Correio da Manhã