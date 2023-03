Papa Francisco ataca os bispos que encobrem abusadores sexuais

Pontífice diz que encobrir e minimizar abusos sexuais deixa ferida indelével na Igreja e desonra os que sofreram.

O Papa voltou esta quarta-feira a tecer fortes críticas aos membros da Igreja que minimizam os abusos sexuais contra menores praticados por clérigos e encobrem os abusadores.Francisco considera que, "tal como uma violação, ou uma traição, o abuso sexual por parte do clero e o seu encobrimento por parte dos bispos e superiores religiosos deixou uma ferida indelével no corpo de Cristo, a Igreja, devido ao dano causado a tantas pessoas".Saiba mais no site do Correio da Manhã