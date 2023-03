EUA consideram suspensão russa de tratado de desarmamento nuclear "legalmente inválida"

Norte-americanos sublinharam que a resposta norte-americana à invasão da Ucrânia não isenta o Kremlin de cumprir o último pacto de desarmamento nuclear bilateral.

O Departamento de Estado norte-americano defendeu que a suspensão, anunciada pela Rússia a 21 de fevereiro, do Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (New START), é "legalmente inválida".

As autoridades dos EUA sublinharam que a resposta norte-americana à invasão da Ucrânia não isenta o Kremlin de cumprir o último pacto de desarmamento nuclear bilateral ainda em vigor, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira.

"O incumprimento da Rússia do tratado New START e a suposta suspensão do tratado são passos infelizes e irresponsáveis", disse o Departamento, acrescentando que o cumprimento mútuo do tratado fortalece a segurança global.