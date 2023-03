Alerta de tsunami emitido após sismo de magnitude 7 atingir Nova Zelândia

Sismo ocorreu a 980 quilómetros de Ohonua, no arquipélago de Tonga.

Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter atingiu esta quarta-feira as ilhas Kermadec, arquipélago situado no norte da Nova Zelândia, com as autoridades norte-americanas a emitirem um alerta de risco de tsunami.

O abalo ocorreu às 13h56 (00h56 em Lisboa), a 22 quilómetros de profundidade sob o fundo do mar no Oceano Pacífico, de acordo com o instituto geológico dos EUA (United States Geological Survey, USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

