Um morto em despiste de veículo em Sousel

Alerta foi dado às 05h39.

Uma pessoa morreu esta quinta-feira de madrugada na sequência do despiste de uma veículo ligeiro de mercadorias na Estrada 372 na freguesia de Santo Amaro, concelho de Sousel, no distrito de Portalegre, disse à Lusa fonte da proteção civil.

A vítima mortal era o único ocupante do veículo, adiantou a fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo.

"O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 31.800 junto à Ribeira de Sousel, foi dado às 05h39. O veículo despistou-se e embateu numa árvore", disse a fonte, acrescentando que a E372 está parcialmente cortada naquele local.

Às 06h50 estavam no local 19 operacionais, entre Bombeiros Voluntários de Sousel, Guarda Nacional Republicana (GNR), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre e uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz, com o apoio de nove veículos.