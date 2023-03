Pyongyang dispara míssil intercontinental em direção ao mar sul-coreano

Pormenores são idênticos ao do lançamento efetuado em fevereiro sobre o qual especialistas consideraram ter demonstrado alcance para atingir o interior dos EUA.

A Coreia do Norte disparou esta quinta-feira um míssil intercontinental em direção a águas da Coreia do Sul, antes do Presidente sul-coreano chegar ao Japão para uma cimeira com o homólogo nipónico, disseram Seul e Tóquio.

O míssil percorreu cerca de mil quilómetros, a altitude máxima de seis mil quilómetros, durante 70 minutos, de acordo com avaliações sul-coreanas e japonesas.

Estes pormenores são idênticos ao do lançamento, efetuado em fevereiro, de outro míssil balístico intercontinental, sobre o qual especialistas consideraram ter demonstrado alcance para atingir o interior dos Estados Unidos.