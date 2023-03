Antigo governador mexicano condenado a nove anos de prisão por corrupção nos EUA

Admitiu ter aceitado 3,3 milhões de euros em subornos.

Um tribunal dos Estados Unidos condenou Tomás Yarrington Ruvalcaba, antigo governador do estado de Tamaulipas, no nordeste do México, a nove anos de prisão por corrupção, anunciou o Departamento de Justiça norte-americano.

De acordo com um comunicado, Yarrington admitiu ter aceitado 3,5 milhões de dólares (3,3 milhões de euros) em subornos, com os quais comprou imobiliário nos Estados Unidos, aviões particulares e carros de luxo.

Yarrington, de 66 anos, que governou o estado fronteiriço entre 1999 e 2005, foi preso em abril de 2017 em Itália, quando estava a viajar com documentos falsos, e extraditado para os Estados Unidos no ano seguinte.