Ana Moura é a mais nomeada nos prémios Play

Ana Moura é a artista mais nomeada na 5.ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, cujos vencedores serão anunciados a 20 de abril, em Lisboa.Os nomeados foram anunciados esta quarta-feira, em conferência de imprensa no Coliseu dos Recreios, espaço que voltará a acolher a cerimónia de entrega dos galardões, a ser transmitida em direto na RTP1.

Das 13 categorias a concurso, 11 das quais sujeitas a nomeação, a fadista está indicada em três: Canção do Ano (‘Agarra em mim’, com Pedro Mafama); Álbum do Ano (‘Casa Guilhermina’) e Melhor Artista Feminina (a que concorrem também Aldina Duarte, Maro e Nena).