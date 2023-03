Correio da Manhã oferece suplemento aos leitores para celebrar 44º aniversário

É já no próximo domingo, dia 19 de março, que oassinala o seu 44º aniversário. Como habitualmente, oferecemos aos leitores, na compra do jornal, um suplemento alusivo à data, de 68 páginas, que conta com textos de opinião de destacadas figuras de todos os quadrantes.Gouveia e Melo (Defesa), José Luís Carneiro (Segurança), Paulo Rangel (Europa), Manuel Soares (Justiça) e Guilherme d’Oliveira Martins (Educação) são algumas dessas personalidades. O trabalho conta, ainda, com entrevistas a Ruy de Carvalho e Bagão Félix, a revelação dos ‘Heróis CM 2023’ e, naturalmente, com a opinião dos nossos leitores e visita a postos de venda de norte a sul do País.

A capa ficou a cargo do jovem talento Vasco Gargalo, um dos mais conceituados cartoonistas portugueses, vencedor de inúmeros prémios nacionais e internacionais. Não perca, domingo, Dia do Pai, com o seu jornal de sempre.A primeira ideia que me surgiu foi voltar ao passado e pensei logo na figura do ardina. Depois, como oé o jornal número um de Portugal, quis colocá-lo no formato do mapa. Para ter mais significado, coloquei a primeira página que saiu, a de 19 de março de 1979. Acima de tudo, procurei representar a importância que o jornal tem no nosso país e, por isso, quis torná-lo popular.Pareceu-me importante a lembrança e o regresso ao passado. Quis agarrar numa profissão que já não existe e que teve muita influência na nossa sociedade.Sim, também! E para fazer o contraste e a ligação com as calças e suspensórios, porque quando estou a fazer a ilustração, tenho de encontrar a melhor forma de comunicação. Escolhi um tom sóbrio também para conseguir destacar o mapa com o jornal.