Tony Carreira acusa MP de ter "um resumo simplesmente miserável" sobre processo que investiga morte da filha

Tony Carreira acusou esta quinta-feira o Ministério Público de ter "um resumo simplesmente miserável" acerca do acidente que vitimou a filha, Sara Carreira.

"Estou aqui simplesmente para ouvir, não venho com sentimento de vingança, só estou aqui para perceber. Devo isso à memória da minha filha. Não vou condenar ninguém, isso quem faz, caso seja o caso, é a justiça", afirmou o cantor à saída do tribunal de Santarém.

O debate instrutório do processo do acidente que vitimou Sara Carreira, em dezembro de 2020, iniciou-se esta quinta-feira. A fadista Cristina Branco que está acusada, juntamente com o ator Ivo Lucas, de homicídio negligente descreveu o acidente e revelou que o seu "instinto de mãe foi pegar na filha e fugir".A leitura da decisão ficou agendada para 27 de março, às 14h00.