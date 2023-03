Associações de atletas pedem entendimento entre Évora e Pichardo

Associações não se revêm na forma de proceder dos atletas.

A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) e a Associação de Atletas de Atletismo (AAA) pediram esta quinta-feira aos campeões olímpicos Nélson Évora e Pedro Pichardo que coloquem o desporto acima das razões pessoais.

Em comunicado conjunto, as duas associações pedem aos dois saltadores que sanem o conflito que os envolve "de uma forma pacífica e civilizada".

"Fazemos assim um direto apelo aos atletas Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora, para que ponham acima das razões que lhes assistem o desporto nacional, a sua acrescida responsabilidade perante uma nação que os acolheu sem condições e sem restrições, e o seu dever e valores que ambos carregam, do respeito excelência e amizade, para sanar de uma forma pacífica e civilizada este conflito", refere o comunicado.

As associações dizem não se rever nas situações "em que atletas decidem argumentar na praça pública as suas divergências, não salvaguardando o necessário decoro e a própria responsabilidade inerente a dois desportistas de eleição, e, ainda por cima, com a responsabilidade acrescida de carregarem nos ombros medalhas de ouro de uma nação".

No entanto, os presidentes das duas associações dizem estar "plenamente convencidos que a responsabilidade não é unicamente dos atletas, como parte da opinião pública quer fazer passar, e muito menos haverá um lado que lhe assista a totalidade da razão".

"Seguramente, teremos todos a perder, principalmente os atletas, os dirigentes o desporto nacional e toda a sociedade civil, já que estes episódios são reflexo em última análise de uma crise societária de valores e ausência de uma forte cultura desportiva", acrescenta o documento.

O presidente da AAOP, Luís Alves Monteiro, e o líder da AAA, André Pereira, oferecem-se "para sanar o conflito, intervindo junto das partes, servindo aqui como polo congregador e assumindo a sua responsabilidade e disponibilidade entre atletas para que situações destas não se repitam".

Nelson Évora, campeão olímpico do triplo salto nos Jogos Pequim2008, referiu no domingo, em entrevista à rádio Observador, que Pichardo, que conquistou o ouro na mesma disciplina em Tóquio2020, tinha sido comprado, contestando ainda a rapidez no seu processo de naturalização, em contraponto com o seu.

Na sequência da entrevista do saltador de 38 anos, também campeão do mundo em Osaka2007 e da Europa em Berlim2018 e 'indoor' em Praga2015 e Belgrado2017, Pichardo, que já lhe reeditou o historial, ao juntar ao título olímpico ao mundial e europeu ao ar livre, em Oregon2022 e Munique2022, e aos dois europeus em pista coberta, em Torun2021 e Istambul2023, acusou-o, através da sua página oficial no Instagram, de lhe faltar ao respeito.

Pichardo foi contratado pelo Benfica em abril de 2017, na sequência da transferência de Évora para o Sporting, depois de ter desertado da concentração da seleção cubana, em Estugarda, na Alemanha.

Entretanto, Nelson Évora recorreu às redes sociais para dizer que foi "mal interpretado", esclarecendo: "Aquilo que quis frisar com a questão das nacionalidades é que todos os atletas, nas mesmas circunstâncias, merecem as mesmas oportunidades de igualdade para representar Portugal".