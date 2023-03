Três padres na lista de abusadores afastados temporariamente pela Diocese do Porto

Diocese informa que foi aberta uma investigação interna.

A Diocese do Porto anunciou esta quinta-feira ter afastado temporariamente três padres suspeitos de abusos sexuais de menores de toda a atividade pastoral."No âmbito da investigação interna sobre os nomes constantes da lista de suspeitos fornecida pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, o bispo do Porto [Manuel Linda] decidiu afastar temporariamente três sacerdotes diocesanos de toda a atividade pastoral", referiu, em comunicado.Esta decisão é tomada depois de, na passada sexta-feira, a Diocese do Porto ter anunciado ter recebido uma lista de 12 suspeitos de abusos sexuais de menores, sete dos quais são padres no ativo, prometendo suspendê-los preventivamente se "aparecerem indícios fiáveis" dos crimes.Além destes setes padres no ativo, quatro já morreram e um já não pertence a esta diocese, esclareceu, na altura."Por informação oral do Grupo de Investigação Histórica, ficou-se a saber que as denúncias se reportam às décadas de setenta e oitenta", referiu.A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica validou 512 testemunhos, apontando, por extrapolação, para pelo menos 4.815 vítimas. Vinte e cinco casos foram enviados ao Ministério Público, que abriu 15 inquéritos, dos quais nove foram arquivados.Os testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, o espaço temporal abrangido pelo trabalho da comissão.No relatório, divulgado em fevereiro, a comissão alertou que os dados recolhidos nos arquivos eclesiásticos sobre a incidência dos abusos sexuais "devem ser entendidos como a 'ponta do iceberg'" deste fenómeno.A comissão entregou aos bispos diocesanos listas de alegados abusadores, alguns ainda no ativo.