Homem encontrado morto numa valeta em Montargil

Um homem de 59 anos foi encontrado morto esta quinta-feira numa valeta em Montargil, no município do Ponte de Sor. O alerta foi dado cerca das 14h30.A vítima mortal estaria a fazer uma queima de sobreiros quando caiu, bateu com a cabeça e ficou inconsciente. Devido à existência de água na depressão, acabou por se afogar.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, o INEM e a GNR de Montargil.A GNR tomou agora conta da ocorrência.