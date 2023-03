Acidente entre cinco viaturas faz três feridos na Madeira

Vítimas têm idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos e foram transportadas para o hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Um acidente entre cinco viaturas, no túnel da Via Expresso, no sentido Camacha-Caniço, na Madeira, fez três feridos, dois homens e uma mulher. O acidente foi provocado pelo choque frontal entre dois carros, com os quais as outras três viaturas acabaram por colidir.As vítimas têm idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos e foram transportadas para o hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.No local estiveram os bombeiros de Santa Cruz e a Cruz Vermelha, apoiados por um total de seis viaturas, a Proteção Civil e a Equipa Média de Intervenção Rápida.