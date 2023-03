Saiba como funciona a ajuda às rendas e aos juros de habitação

Ajuda máxima de 200 euros mensais deverá ser pago até junho.

O apoio ao pagamento das rendas, previsto no programa Mais Habitação, vai vigorar por cinco anos e as famílias que a ele tenham direito vão receber o apoio de forma automática e retroativamente a janeiro de 2023, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa. Os pagamentos deverão ocorrer, o mais tardar, em junho, disse ainda o líder do Governo.Saiba mais no site do Correio da Manhã