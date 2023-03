Revoltosos do ‘Mondego’ violaram segredo do navio

Gouveia e Melo entende que, ao divulgarem as avarias no navio, os 13 militares violaram “a reserva necessária” dos meios.

O chefe da Armada (CEMA), almirante Gouveia e Melo, apontou esta quinta-feira o dedo "nos olhos, cara a cara", a bordo do ‘Mondego’, aos 13 marinheiros que sábado recusaram largar do Funchal numa missão de acompanhamento de um navio russo de espionagem.Saiba mais no site do Correio da Manhã