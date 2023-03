Ajustes de contas a tiro alarmam noite de Lisboa

A PSP e a PJ estão em alerta. Há dois grupos que se andam a enfrentar em ajustes de contas, já com pelo menos dois feridos a tiro nas últimas três semanas, na rua em frente às discotecas Dock’s e Krystal, em Lisboa. Um suspeito, de 20 anos, já foi detido duas vezes pela PSP na posse de armas de fogo. Foi libertado em ambas.Saiba mais no site do Correio da Manhã