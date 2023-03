Conheça o adversário do Sporting para o duelo dos "quartos" da Liga Europa

Jogos desta fase estão marcados para 13 e 20 de abril.

Sporting vai defrontar a Juventus nos quartos-de-final da Liga Europa, depois de ter eliminado esta quinta-feira o Arsenal. O sorteio teve lugar, esta sexta-feira, na sede da UEFA em Nyon, na Suiça. O vencedor desta partida segue para as meias-finais onde pode encontrar o Manchester United ou o Sevilha.O adversário do Sporting já defrontou, esta época, o Benfica na Liga dos Campeões.Há semelhança das águias , os leões vão também jogar com uma equipa italiana.Manchester United - SevilhaJuventus - Sporting CPBayern Leverkusen - Union SGFeyenoord - Roma